Patrick Grettnich Trainer beim Racing / Rep. J. Kettenmeyer





De fréieren Trainer vu Stroossen huet d'Missioun d'Equipe aus dem Tabellekeller erauszehuelen an huet elo Ufank der Woch den éischten Training gehalen.



Dem neie Mann op der Bänk no läit de Problem net un der Qualitéit vun de Spiller, mä éischter am mentale Beräich. Bis op Munneref sinn alleguer d'Defaitten mat nëmmen engem Gol ënnerscheed zustane komm an dacks wär et och esou gewiescht, dass de Racing am Avantage war, sou de Patrick Grettnich.Och d'Lännermatch Paus kennt dem Patrick Grettnich entgéint, fir e bësse méi Zäit ze hu seng nei Equipe kennenzeléiren a sech op de nächste Géigner Rodange ze preparéieren.Et muss awer jiddereen um Racing sech spéitstens elo dem Eescht vun der Situatioun bewosst sinn. Wann dat de Fall ass, dann ass de Patrick Grettnich iwwerzeegt, dass ee séier aus där mësslecher Situatioun eraus kënnt, ma einfach wäert et trotzdem net ginn. Dëst Joer sinn nämlech vill Equippe vum Leeschtungsniveau ganz no beieneen an do dierft een sech elo net blende loossen, esou nach de neien Mann op der Trainerbänk vum Racing.De nächste Match vum Racing ass de 19. November doheem géint Rodange.