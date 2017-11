© Maya & Robert Straus

an dehunn sech e Mëttwoch den Owend eng ganz enk Partie geliwwert, déi an de leschte Sekonnen eréischt Entscheed ginn ass. De Basket Esch hat zu Conter de liicht bessere Start an d'Partie erwëscht. Nom éischte Véierel loung den Tabelleleader am Championnat mat 16:13 a Féierung. Bis d'Paus ass de Virsprong op 33:29 ugewuess. Am 3. Véierel ass Conter dunn opkomm a konnt op 44:44 ausgläichen. An de leschten 10 Minutte war et ganz spannend, ma um Enn setzt sech de Basket Esch mat 64:62 duerch.Beschte Spiller op der Säit vu Conter war de Ford mat 33 Punkten, beim Basket Esch war et de Rugg mat 19 Punkten.An der zweeter Partie e Mëttwoch den Owend konnte sech wéi erwaart d'beimmat 87:76 behaapten. De BC Mess huet de Spiller vun der Musel et awer net einfach gemaach. De Veräin aus der National 2 ass mat engem Avantage vun 10 Punkten an de Match gestart. Nom éischte Véierel loung d'Lokalformatioun mat 31:18 a Féierung, am zweete Véierel sinn d'Musel Pikes e bësse méi no erukomm a konnten de Réckstand bis d'Paus verkierzen op 42:50. Ier et an de leschte Véierel gaangen ass, loungen d'Gäscht nach ëmmer mat 59:65 hannen. An de leschten 10 Minutten hunn d'Musel Pikes dunn awer opgedréint an dem BC Mess keng Chance méi gelooss. De leschte Véierel geet mat 28:11 un de Veräin aus der Total League. D'Musel Pikes wannen um Enn mat 87:76 a stinn an der Véirelsfinall vun der Coupe de Luxembourg.En Dënschdeg den Owend hate sech schonn den Telstar Hesper an d'Etzella Ettelbréck fir déi nächste Ronn qualifizéiert. Hesper hat sech mat 92:85 zu Munneref behaapt an déi Ettelbrécker hu sech beim Gréngewald aus der National 2 mat 85:67 duerchgesat.Black Star - MierschSparta Bartreng - T71 DiddelengFiels - ZolwerSchieren - Résidence Walfer