Virschau Match Lëtzebuerg-Ungarn / Rep. Franky Hippert



„Ech weess nach net, ob mir de Géigner vun Ufank un, méi héich pressen, oder ob mir dat eréischt am Laf vun der Partie probéieren“, sot de Lëtzebuerger Footballnationaltrainer Luc Holtz am Virfeld vum Frëndschaftslännermatch géint Ungarn, deen en Donneschdeg den Owend um 20 Auer am Stade Josy Barthel ugepaff gëtt. Den FLF-Coach huet awer och nach ëmmer net ganz verdaut, datt hie just ee Match an deene nächsten Deeg ka spillen.

Et ass fir de Lëtzebuerger Nationaltrainer Luc Holtz och just e klengen Trouscht, datt säi President him fir d'nächst Joer virun der Nations League, déi am September ufänkt, 4 Lännermatcher versprach huet. De Luc Holtz bedauert et a fënnt et och Schued fir d'Spiller, dass elo nëmmen een Deel ka Spillen. Bei zwee Matcher hätt den Nationaltrainer beispillsweis dem Anthony Moris an dem Ralph Schon e Match ginn, sou kann elo nëmmen de Moris spillen. Och bei de jonke Spiller sinn dem Luc Holtz bei nëmmen engem Match d'Hänn gebonnen.

A Propos Nations League, d'Preparatioun dorop fänkt fir de Luc Holtz um Donneschdeg un. Géint Ungarn, dat sécherlech méi e schwéiere Géigner ass, wei déi, déi een am Hierscht d'nächst Joer an där neier Kompetitioun begéint, wëll den FLF-Coach op takteschem Plang Saache probéieren, wéi zum Beispill méi héich pressen, méi Ballbesëtz, déi een da géint méi schwaach Géigner sécherlech ka gebrauchen.



Wat dat defensiivt Verhale vun den offensive Rout Léiwen ugeet, ännert net vill. Dat wat kéint änneren ass, datt d'Stiermer mat méi enger offensiver Ausriichtung méi Goalgeleeënheete kréie kéinten. Wichteger ass awer weiderhin an der Verteidegung gutt ze stoen an dann ze kucke wat no vir méiglech ass, sou den Nationalspiller Dave Turpel.



Fir den FLF-Nationaltrainer war d'Preparatioun esou kuerz wei nach ni. Et huet ee probéiert dat ze schaffe wat méiglech war. De Luc Holtz spiert seng Jongen awer gutt drop. Sai Gefill, huet him nach meeschtens Recht ginn, esou de Lëtzebuerger Coach e Mëttwoch den Owend op der Pressekonferenz. Bis elo hunn d'Rout Léiwen 9 Mol géint Ungarn gespillt an 9 Mol gouf et eng Defaite.

En Donneschdeg den Owend ass de Profi Laurent Jans, deen de leschte Weekend am belsche Championnat, duerch seng Blessure um Knéi, déi hien beim leschte Lännermatch virun engem Mount géint Bulgarien krut, ausgewiesselt huet misse ginn, sécher net dobäi. De Vincent Thill ass en Donneschdeg den Owend awer bei der A-Equipe, och wann hien dann e Samschdeg an en Dënschdeg bei d'U19 geet, déi jo d'Europameeschterschaftsqualifikatioun hei am Land a Form vun engem Minitournoi spillt.



En Donneschdeg den Owend kënnt Dir d'Partie tëscht Lëtzebuerg an Ungarn am Livestream op RTL.lu an op RTL Radio Lëtzebuerg suivéieren.