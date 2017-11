© Val Wagner

Frëndschaftsmatch: Lëtzebuerg wënnt doheem géint Ungarn

© Serge Olmo / RTL Sport

Mat engem spéide Goal konnt Lëtzebuerg de Match géint Ungarn gewannen. D'Rout Léiwe waren no 15 Minutten duerch e Goal vum Joachim a Féierung gaangen, ma schonn 3 Minutte méi spéit konnt den Nikolic ausgläichen.Vun der 53. Minutt un hunn d'Lëtzebuerger dunn an Iwwerzuel gespillt, nodeem den Lovrencsics seng zweet giel Kaart gesinn huet a fréizäiteg huet dierften dusche goen. De Mann méi hunn d'Lëtzebuerger konnten ausnotzen an de Santos konnt no 84 Minutten den 2:1 fir d'Heemequipe schéissen, bei deem Resultat ass et dann och bliwwen.

Club-Frëndschaftsmatch: Diddeleng klappt Mainz

An engem Club-Frëndschaftsmatch konnt sech dogéint den F91 Diddeleng géint de Bundesligist Mainz 05 duerchsetzen. Waren déi Mainzer no 11 Minutten duerch de Baku a Féierung gaangen, hunn déi Diddelenger et gepackt, fir an 10 Minutte, tëscht der 24. a 34., 4 Mol ze treffen. De Barbosa konnt den 1:1 an den 1:3 markéieren, vum Stolz koumen d'Goaler zum 1:2 an 1:4. No der Paus konnt de Pinto esouguer op 1:5 erhéijen, ma Holtmann a Krodo hunn no 60 respektiv 72 Minutte verkierzt. Bleift z'erwähnen, datt béid Equippen op hir Nationalspiller hu misse verzichten.

WM-Play-Off: Wichteg an héich Victoire vu Kroatien géint Griichenland

De System ass ganz einfach: 2 Matcher, Aller-Retour, de Gewënner geet op d'WM a Russland.Kroatien hat do e ganz gudde Start, well si sech doheem mat 4:1 géint Griiche duerchsetze konnten. Schonn an der Paus stoung et 3:1 fir d'Kroaten, nodeem fir si de Modric schonn no 13 an de Kalinic no 19 Minutte getraff hunn. E bëssen Hoffnung du fir d'Griichen no enger hallwer Stonn, duerch e Goal mam Kapp vum Sokratis. Ma schonn 3 Minutten dono huet de Perisic den Ecart vun 2 Goaler nees hiergestallt. No 49 Minutte schéisst dunn de Kramaric nach de 4:1 fir d'Kroaten, ma am Rescht vum Match sollt kee Goal méi falen.

WM-Play-Off: Schwäiz wënnt an Nordirland

Eng knapp Victoire gouf et fir d'Schwäiz an Nordirland. Schwäiz war wuel dominant, ma huet déi awer an net vill Goaler ëmwandele konnten. Et huet en Eelefmeter fir d'Schwäizer, nodeem den Evans e Schoss vum Shaquiri mat der Hand geblockt huet, fir d'Entscheedung suergen. De Rodriguez huet ënne Riets geschoss, den McGovern am Goal vun den Nordire war no Lénks gaangen.Béid Retourmatcher sinn e Sonndeg den 12. November.Um Freideg spillen nach Schweden-Italien an Honduras-Australien. E Samschdeg da kritt Neiséiland et mat Peru ze dinn an Dänemark trëfft op Irland.