Lëtzebuerg-Ungarn: D'Goaler an den Interview mam Luc Holtz (10.11.2017) Lëtzebuerg konnt sech am Frëndschaftsmatch géint Ungarn 2:1 duerchsetzen. De Luc Holtz ass méi wéi zefridden.

Am Frëndschaftslännermatch géint Ungarn, huet d'FLF-Formatioun viru ronn 1'900 Spectateuren am Stade Josy Barthel 2:1 gewonnen. D'Goaler vun de Roude Léiwen hunn de Joachim, mat engem staarken technesche Gest an der 15., an de Marvin Martins an der 84. Minutt, no engem Corner mam Kapp, geschoss. D'Magyaren haten an der 17. Minutt ausgeglach.



FOTOGALERIE: D'Fotoe vum Match vum Maya a Robert Straus



Virun allem hat den FLF-Nationaltrainer awer mam komplett ongewinnte 4-3-3-System iwwerrascht. An 9 Dueller haten d'Lëtzebuerger 9 Mol géint Ungarn verluer, en Donneschdeg, an der 10. Explikatioun, gouf et also déi éischt Victoire.



Den FLF-Coach ënnersträicht, datt besonnesch no der zweeter Halschent, mat all de Goal-Chancen, de Match verdéngt gewonne gouf. E Virdeel war natierlech, dass d'Lëtzebuerger Formatioun ee Mann méi um Terrain hat, an awer hätt ee kéinte méi séier a méi präzis spillen.





De Luc Holtz



De Match Lëtzebuerg - Ungarn am Resumé vum Serge Olmo



D'Lëtzebuerger Footballnationalequipe huet hir lescht 4 Heemmatcher net méi verluer. Géint Albanien, Wäissrussland an eben en Donneschdeg den Owend géint Ungarn gouf et all Kéier eng Victoire, géint Bulgarien e Gläichspill.