Den FLF-Nationaltrainer Luc Holtz ass am gaangen d'Rekorde vun der gréisster Sportfederatioun am Land ze briechen. Fir d'Zukunft sinn d'Ambitioune grouss.

Formidabel“ esou beschreiwen den Trainerstaff an d'Spiller dat ofgelafend Joer vun der Lëtzebuerger Footballnationalequipe. En Donneschdeg ass d'Saison fir d'FLF-Formatioun jo mat engem 2-1 Succès géint Ungarn op en Enn gaangen. An deene leschte Méint goufen et an 9 Lännermatcher, 3 Victoiren, zwee Remisen a 4 Defaiten. Dat ass dat beschte Joer bis elo an der 106 Joer aler Geschicht vun de Roude Léiwen.





FLF Bilan 2017



Den FLF-Nationaltrainer Luc Holtz ass am gaangen all Rekorden vun der gréisster Sportfederatioun am Land ze briechen. Bis elo hat Lëtzebuerg nach ni e Punkt géint Frankräich kritt, nom 0-0 zu Toulouse ass dat anescht. D'Rout Léiwen haten an 13 Matcher och nach ni eppes géint Bulgarien gerappt, nom 1-1 gouf déi Statistik och verbessert, a géint Ungarn war ee bis elo an 9 Explikatiounen all Kéier als Verléierer vum Terrain gaangen. Zanter en Donneschdeg stëmmt dat jo dann och net méi. Et war einfach nëmmen e formidabelt Joer, sou de Luc Holtz.

Genee wei de Luc Holtz, benotzt och de Kapitän vun der FLF-Formatioun, de Mario Mutsch, dee géint Ungarn seng 95. Selektioun gefeiert huet, dat nämmlecht Adjektiv fir d'Joer 2017 ze beschreiwen: "formidabel".

Den 0-8 a Schweden an den 0-5 an Holland si schwaarz Punkten am FLF-Geschichtsbuch. Déi aner Optrëtter "iwwerspigelen" dat awer ganz kloer. Interessant ass och, datt den FLF-Nationaltrainer déi bis elo eemoleg Resultater realiséiert huet, an dat obwuel ëmmer nees nei jonk Spiller, wéi den 22 Joer ale Marvin Martins vun der Escher Jeunesse, deen en Donneschdeg den 2-1 geschoss huet, agebaut ginn.

A wéi sot den Luc Holtz, wa säi Kader komplett ass fir d'Nations League déi am Hierscht d'nächst Joer ufänkt, da kann ee sécherlech dovu schwätzen, fir ëm d'Gruppevictoire vun där neier Kompetitioun ze spillen.