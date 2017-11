Ass Italien net op der WM2018 a Russland derbäi?Auszeschléissen ass dat net méi, well d'Italiener hate sech jo net direkt qualifizéiert a musse sech an de Playoffe géint Schweden duerchsetzen.Esou ganz einfach gëtt dat awer net, well den Allermatch e Freideg den Owend an der Friends Arena zu Solna huet Italien mat 0:1 verluer.De Johansson huet an der 61. Minutt fir seng Faarwe getraff, wéi e fir d'éischt een italieneschen Ofwierspiller ausgespillt an duerno de Buffon um falsche Fouss erwëscht huet.Ob den Ecart vun engem Goal duergeet, decidéiert sech e Méindeg, wann déi Blo-Giel an Italien untriede mussen.Et wier fir d'éischt zanter 1958, datt Italien schonn an der Qualifikatioun hänke bleiwe géif.Um Freideg waren och nach eng Partie Frëndschaftsmatcher. Däitschland huet am Wembley-Stadion 0:0 géint England gespillt an a Mexiko huet d'Belsch 3:3 gespillt. Frankräich ka sech am Stade de France 2:0 géint Wales duerchsetzen.