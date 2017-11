© Gilles Tricca

Käerjeng wënnt de Spëtzematch bei den Dammen a steet elo eleng un der Spëtzt. Bei den Häre klappt Diddeleng den HB Esch.

Hären

- HB Esch 24:23Diddeleng géint Esch, de Spëtzematch vum 6. Spilldag bei den Hären. An der Ufanksphas hunn op béide Säiten d'Keeperen hir Equippe mat flotte Paraden am Spill gehalen. D'Partie war iwwer laang Strecken total equilibréiert a keng vu béiden Equippe konnt sech richteg ofsetzen. Diddeleng war an der zweeter Hallschent déi besser Equipe, si hunn et awer net fäerdeg bruecht fir ee gréisseren Avantage erauszespillen. Diddeleng behaapt sech um Enn mat 24 op 23 géint Esch.- Schëffleng 36:30Bierchem hat keng gréisser Problemer bei der Victoire géint Schëffleng. Bierchem steet elo mat engem Match manner op der 3. Plaz mat 2 Punkte Retard op den HB Diddeleng an Esch. An der éischter Hallschent hu si sech nach méi schwéier gedoen, ier si an der zweeter Hallschent Alles kloer gemaach hunn. Beschte Buteur war den Antoine Biel mat 10 Goaler.Chev Dikrech -22:37Dikrech bleift och am 6 Match ouni Punktgewënn. Si verléiere kloer op 15 Goaler géint Käerjeng. D'Gäscht hunn de Match vun Ufank u kontrolléiert a gewanne verdéngt zu Dikrech. Déi Käerjenger stinn elo mat 6 Punkten aus 6 Matcher an der Mëtt vun der Tabell.Péiteng - Red Boys (20.30 Auer)

Dammen

- HC Standard 29:28An den éischten 10 Minutte vun der Partie huet een eigentlech geduecht, dass déi Diddelenger sech hei séier kéinten ofsetzen, ma et sollt awer bis zum Stand vun 18:16 relativ knapps bleiwen. Diddeleng konnt uschléissend bis maximal 7 Punkten dovun lafen. 10 Minutte viru Schluss stoung et 28:22 fir Diddeleng an et huet no enger klorer Affär ausgesinn, ma d'Damme vum Standard sinn nach eng Kéier komm. Um Enn sollt et knapps net duergoe fir nach ze gewannen, esou dass Diddeleng um Enn mat engem bloen Aen dovu kënnt a mat 29 op 28 gewënnt.Chev Dikrech -21:25Am Spëtzematch tëscht den zwou Equippen un der Tabellespëtzt ass et ëm déi éischt Plaz gaangen. Käerjeng louch séier mat 3:0 am Avantage, ma Dikrech ass du wakereg ginn an no 20 Minutte stoung et 7:6 fir d'Lokalequipe. Dëst sollt awer déi éischt an eenzeg Kéier an dësem Match bleiwen, wou d'Dikrecher Damme vir waren. Käerjeng huet de Match dominéiert a war offensiv einfach méi effikass. Um Enn wanne si mat 25 zu 21 géint Dikrech a stinn elo eleng un der Spëtzt an der Tabell.