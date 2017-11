Den Opsteiger Racing weider am fräie Fall. Walfer klappt de Racing am leschte Véierel.

Hären

Racing -72:83D'Iwwerraschungsequipe vum Ufank vun dëser Saison ass mëttlerweil och am ënneschten Deel vun der Tabell ukomm. Géint Walfer, déi eng Plaz méi schlecht do stinn, wollt een eng Victoire feieren. Béid Equippen hu sech Näischt geschenkt an esou war et an der Paus och nëmmen ee ganz knappen Avantage fir de Racing. Et stoung 42 zu 36.Och no der Paus war et weider ganz spannend. Walfer konnt am drëtte Véierel ee Stéck zouleeën, esou dass et virum leschte Véierel 57 zu 57 stoung. Am leschte Véierel konnt de Racing dunn net méi mathalen an huet sech um Enn mat 72 op 83 misse geschloe ginn.T71 Diddeleng - Musel Pikes (20.30 Auer)Basket Esch - Etzella (20.30 Auer)Konter - Hiefenech (20.30 Auer)Sparta - Steesel (20.30 Auer)

Dammen

T71 Diddeleng -46:67D'Spëtzepartie bei den Damme gouf zu Diddeleng gespillt. Den T71 krut Besuch vun de Musel Pikes. An hei ass et alles aneschters ewéi no Plang verlaf fir den T71. Nom éischte Véierel hat ee schonns ee Réckstand vun 11 Punkten. Och am zweete Véierel ass et nach net richteg gelaf bei den Damme vun Diddeleng, virun allem an der Offensiv ware si ze schwaach. Nëmme 25% vun hire Wërf sinn eragaangen. Esou stoung et an der Paus 36 op 18 fir d'Musel Pikes. An der zweeter Hallschent konnt den T71 du besser mathalen, mee et sollt awer net duergoe fir nach eng Kéier erunzekommen. D'Pikes wannen um Enn kloer mat 67 op 46. Bescht Spillerin war mat 30 Punkten d'Natalie Marie Bastian.Basket Esch -68:85Eng ausgeglache Partie konnt ee sech zu Esch erwaarden. D'Lokalequipe hat d'Damme vun der Etzella op Besuch. Wann d'Partie am éischte Véierel ganz equilibréiert war, konnt d'Etzella sech am zweete Véierel dunn awer liicht ofsetzen, fir mat engem Avantage vun 10 Punkten an d'Paus ze goen. No der Paus konnt Esch reagéieren an e bëssen ophuelen, ma am leschte Véierel huet d'Etzella nach eng Kéier opgedréint an esou d'Partie fir sech entscheet.- Gréngewald 86:73D'Lokalequipe ass als klore Favorit an d'Partie gaangen. An der éischter Hallschent hu si dëst och ënner Beweis gestallt. 41 op 28 stoung et an der Paus fir d'Damme vu Konter. Dëst, well si einfach besser getraff hunn, ma och well de Gréngewald vill onnéideg Ballverloschter ze verzeechnen hat an och vu bausse kaum getraff huet. Déi zweet Hallschent war relativ ausgeglach, mee fir d'Equipe aus dem Gréngewald ass et net méi duergaangen. Konter wënnt 86 op 73.Sparta -45:80Um Pabeier sollt et keng all ze schwéier Aufgab gi fir den Tabelleleader Steesel. Am éischte Véierel sinn d'Steeseler Dammen hirer Favoritteroll méi ewéi gerecht ginn. Mat 32 op 6 hu si d'Sparta am éischte Véierel iwwerrannt. Am zweete Véierel ass et e bësse besser gaangen, ma awer war et eng ganz batter Hallschent fir d'Sparta. Si hunn nëmmen 20% vun hire Wërf am Kuerf versenkt. Op där aner Säit, sinn et 61% fir d'Amicale, wat fir de Stand vu 47:18 schwätzt. Bis zum Enn vun der Partie huet sech Näischt un der Steeseler Dominanz geännert, esou dass si um Enn mat 80 op 45 gewannen.Hesper -76:79Ee ganz ausgeglachene Match hunn d'Spectateuren zu Hesper an der éischter Hallschent gesinn. Zur Paus stoung et hei 43 zu 43. Den Telstar konnt e bëssen dervu lafen, ma kuerz virun der Paus hat d'Residence ee klenge Laf fir auszegläichen. An der zweeter Hallschent ware béid Equippe laang gläich op, mee um Enn wënnt Walfer knapps mat 3 Punkte Virsprong géint den Telstar.