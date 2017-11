© afp

Nodeems um Freideg Italien 0:1 a Schweden verluer hat, huet haut Irland missen an Dänemark reesen. D'Spectateuren hu kee wierklech gudde Match gesinn.Béid Equippen hu sech praktesch neutraliséiert, esou dass um Enn keng Equipe zu engem Erfolleg komm ass an d'Partie ass mat engem gerechten 0:0 op en Enn gaangen.Um Sonndeg sinn da schonns déi éischt zwee Retourmatcher. Kroatien steet ganz gutt do nom Allersmatch géint Griicheland an d'Schwäiz kritt et doheem mat den Nordiren ze dinn.