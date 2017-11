E Portrait vum Matthieu Osch (12.11.2017) Ob de Matthieu Osch bei den Olympesche Spiller dobäi ass, dozou huet sech de Letzebuerger Comité Olympique bis ewell nach net manifestéiert.

Lillehammer 1994, eng leschte Kéier wou mam Marc Girardelli en alpine Schileefer déi Lëtzebuerger Faarwen op olympesche Wanterspiller vertrueden huet.

24 Joer méi spéit wëll de Matthieu Osch der FLS déi 5 olympesch Réng nees méi no bréngen. Dofir studéiert an trainéiert hien zanter September 2016 am Schigymnasium zu Saalfelden an Éisträich an huet an deene leschte 14 Méint riseg Progrèse gemaach.

De Matthieu Osch deen déi lescht Woch 4 Mol um Kitzsteinhorn trainéiert huet, waart op eng Äntwert vum COSL. 89 Deeg bis Pjönchang a nach ëmmer am Ongewëssen, keng einfach Situatioun. Souwuel mental, wéi och programmatesch, well de Matthieu Osch säin Trainings- a Courseprogramm deementspriechend organiséiere muss.

A Südafrika kënnt de Matthieu Osch am August bei enger Entry League Course vun der FIS zweemol mat op de Podium a steet am Oktober bei deemselwechten Type vu Kompetitioun zu Peer an der Belsch ganz uewen um Podium. Domadder huet hien zweemol déi gefuerdert 45 FIS Punkten ënnerbueden.

De Matthieu Osch kuckt gespaannt a Richtung Pjönchang. Ob de COSL Pjoenchang och am Viséier huet ass nach net gewosst.