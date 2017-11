Domat ass et dann elo geschitt: Fir d'éischte Kéier zanter 1958 gëtt d'Finall-Ronn vun enger Football-Weltmeeschterschaft ouni Italien gespillt.Am Allermatch de leschte Freideg hat Schweden sech 1:0 behaapt, domat waren d'Italiener e Méindeg ënner Drock, ma an engem dramatesche Spill krut d'Squadra Azzurra net markéiert ...Schweden ass also a Russland derbäi an d'Italiener mussen doheem bleiwen.Déi zwou Equippen hu jo géinteneegespillt, well si an hire respektive Gruppe just op déi zweet Plaz komm sinn.Lëtzebuerg war mat de Schweden an enger Grupp an hat a Schweden 0:8 verluer ... woumat d'Hollänner esou gutt wéi eliminéiert waren, well Schweden hinnen déi zweet Plaz hanner Frankräich ewechgekroopt hat.Elo hunn d'Schweden dann hiren Ticket definitiv geléist ...Nom Match huet den italienesche Goalkeeper Gianluigi Buffon (39) confirméiert, datt hien e Schlussstréch ënner seng international Carrière zitt. No 175 Lännermatcher fir d'Nazionale.