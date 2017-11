Den FLT-Masters, dee vun e Mëttwoch bis e Sonndeg dauert, huet sech zu der wuel wichtegster Kompetitioun am Eenzel am nationalen Tennis gemausert.

© Val Wagner

Den Highlight vun der Saison leeft nom Prinzip of, wéi d'ATP-Finals zu London, respektiv d'WTA-Finals a Singapur. E Méindeg war den Tirage vun de Gruppen an e Mëttwoch geet et zu Esch am nationalen Tenniszenter lass.





FLT-Masters / Reportage Franky Hippert



Den FLT-Masters geet vun e Mëttwoch bis e Sonndeg. Um leschten Dag ass da vu 14.30 Auer un d'Finall vun den Dammen, direkt duerno ass déi vun den Hären.

Et kann een deemno soen, datt et de klenge Brudder vun deenen internationale Rendez-vousen ass, wou jo och déi 8 bescht Spiller vun der Welt géinteneen untrieden. D'Iddi ass virun 3 Joer entstanen an d'Zil ass et d'Elite vum Lëtzebuerger Tennis ze fërderen, sou de President vun der Lëtzebuerger Tennisfederatioun Claude Lamberty.

Den Titelverdeedeger bei den Hären, de Gilles Kremer, gesäit den FLT-Masters elo virun der drëtter Editioun schonn iwwert dem nationalen In- an Outdoor-Championnat.

Et ass een als Spiller schonn drop ugewisen, fir iwwert dat ganzt Joer bei de Lëtzebuerger Tournoie matzespillen. Virun allem bei den Häre war et ganz enk an d'Spiller hu bei villen Tournoie missen untrieden, fir sech um Enn fir de Masters ze qualifizéieren, sou de Claude Lamberty.

Fir de fréieren ATP-Spiller Gilles Kremer ass de Masters och eng gutt Saach, well sou de Stellewäert vun den nationalen Tournoien an d'Lut geet. De Spiller vun der Schéiss wëll säin Titel natierlech och verdeedegen.

De Gilles Kremer ass am roude Grupp, zesummen mam Robi Tholl, dem Ugo Nastasi an dem Tom Diederich. Am bloe Grupp spillen de Christophe Tholl, de Laurent Bram, de Mathias Najfeld an de Christian Schleck géinteneen.

Bei den Dammen ass och d'Titelverdeedegerin Eléonora Molinaro nees mat dobäi.

Am wäisse Grupp kritt d'Molinaro et mam Sharon Pesch, Tiffany Cornelius a Claudia Kieffer ze dinn. Am giele Grupp sinn d'Tatiana Silbereisen, d'Lucie Rabiot, d'Jo Weisen an d'Claudine Schaul.