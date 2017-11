© Val Wagner (Archiv)

D'Qualifikatioun fir d'Football-Europameeschterschaft vun den U19 gouf am Grupp 3 hei am Land a Form vun engem Mini-Tournoi gespillt.Leschte Géigner vu Lëtzebuerg war en Dënschdeg den Owend um Terrain zu Wegdichen Armenien.Bis dohin hat d'Equipe vum Manuel Cardoni nach kee Punkt aus den éischten zwee Matcher um Kont, Armenien hat 1 Punkt.No der 1:3 Defaite géint Schottland an dem 0:5 géint d'Tschechien wollt den FLF-Nationaltrainer dës Qualifikatioun anstänneg ofschléissen.An dat ass och gelongen: Nodeems Armenien fréi an der 7. Minutt duerch den Harutyunyan a Féierung gaangen ass, konnt den Thill an der 53. Minutt egaliséieren. An der 64 huet de Bichakhchyan dunn op en Neits fir den armeneschen Avantage gesuergt, éier den D'Anzico an der 73. fir den 2:2 gesuergt huet.Esou ass de Match och ausgaangen.

Zäitgläich hu sech um Escher Gaalgebierg Tschechien a Schottland ëm d'Victoire vum Grupp 3 gestridden an do konnt sech Tschechien mat 1:0 behaapten.



Ofschlosstabell no 3 Matcher:



Tschechien 9 Punkten

Schottland 4

Armenien 2

Lëtzebuerg 1