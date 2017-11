... well Irland ass an der 6. Minutt duerch den Duffy 1:0 a Féierung gaangen.Duerno hunn awer just nach d'Däne getraff: 1:1 duerch den A. Christensen an der 29. Minutt an du koum den Optrëtt vum Eriksen, deen an der 32., 63. an an der 74. Minutt getraff huet. An der 90. MInutt huet dunn nach de Bendtner en Eelefmeter eragesat, esou datt d'Partie mat engem klore 5:1 fir Dänemark ausgaangen ass.Domat huet sech Dänemark als lescht europäesch Equipe fir d'Footballweltmeeschterschaft 2018 a Russland qualifizéiert.An de Playoffe war dat e Méindeg scho Schweden (géint Italien) gelongen an um Weekend d'Schwäiz (géint Nordirland) a Kroatien (géint Griichenland).