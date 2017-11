© RTL Radio Lëtzebuerg / Serge Olmo

Den Handball Esch ass ugeschloen an d'Partie géint Bierchem gaangen. Bei den Escher hu 5 wichteg Leit gefeelt an zwar di 3 Nationalspiller Martin Muller, Tom Quintus a Max Kohl, wéi och de Mario Jelinic an de Goalkeeper Raijko Milosevic. Och wann dës Spiller gefeelt hunn, haten déi Escher keng Problemer fir Bierchem ze bezwéngen.De Rhythmus vun der Partie war héich. Di Escher ware vill méi effikass aus der Distanz an d'Defense stoung zolitt, sou dass si an der Paus verdéngt mat 17:12 a Féierung loungen. Dat sollt um Enn de Grondsteen fir d'Victoire sinn.No 42 Minutte konnt Bierchem wuel de Réckstand op 3 Punkte verkierzen, mä d'Gäscht konnten do awer net weider maachen, sou dass Esch no 51 Minutten mat 28:20 a Féierung loung. Di Réiserbänner hu gekämpft an et ass hinne gelongen nach eng Kéier méi no erunzekommen an op 27:29 ze verkierzen. Den HB Esch huet sech d'Victoire awer net méi huele gelooss a gewënnt no 60 Minutte mat 30:27 géint Bierchem.Mat dëser Victoire huet Esch den HB Diddeleng an der provisorescher Tabell iwwerholl a steet elo op der 1. Plaz.De beschte Marqueur vum Owend war den Alex Vasilakis vun Esch mat 10 Goaler.