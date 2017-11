X

D'Musel Pikes kruten et e Mëttwoch den Owend mam Titelverdeedeger der Amicale Steesel ze dinn. No de 4 Véierel huet ee sech kloer mat 41:73 misse geschloe ginn. Schonn no den éischten 2 Véierel hat sech d'Amicale e klore Virsprong erausgespillt, hei stoung et 37:22.Mam Gréngewald Hueschtert an dem Telstar Hesper stounge sech zwou weider Equippen aus der ieweschter Divisioun am Basket géigeniwwer. Um Enn gewënnt de Gréngewald kloer mat 76:52. An der Paus loung d'Lokalformatioun mat 40:30 a Féierung.An de weidere Partien e Mëttwoch den Owend konnte sech d'Favoritten duerchsetzen. Den T71 Diddeleng iwwerrennt Kielen doheem mat 107:52 an d'Residence Walfer gewënnt zu Schieren mat 97:55.En Dënschdeg hat sech Wolz mat 93:37 am Préizerdaul fir d'Véirelsfinalle vun der Coupe qualifizéiert.En Donneschdeg sinn et nach d'Partien Etzella géint de Basket Esch an de Black Star kritt et mat Konter ze dinn.