Peru an Neiséiland hunn an der Nuecht op en Donneschdeg ëm de leschten Ticket fir d'WM gespillt. Um Enn gewënnt Peru an ass a Russland mat dobäi.

Nodeems den Allersmatch a Neiséiland e Samschdeg nach 0-0 op en Enn gaangen ass, elo konnte sech d'Südamerikaner 2-0 duerchsetzen.

Wie geet mat op d'WM?

211 Equippen hate sech fir d'Qualifikatioun vun der Football-Weltmeeschterschaft 2018 a Russland ugemellt. Zanter en Donneschdeg stinn déi 32 Participante fest.Mat Italien an Holland hunn zwou grouss Football-Natiounen d'Qualifikatioun net iwwerstanen. Dofir sinn dann awer Exote wéi Panama an Island mat dobäi.Den 1. Dezember ginn zu Moskau déi 8 Gruppen ausgeloust. Wéi eng Equippen a wéi engen Dëppe sinn, huet d'Fifa-Weltranglëscht vum 16. Oktober 2017 decidéiert. An engem Grupp dierfe maximal zwou europäesch Equippe sinn.De 14. Juni 2018 fänkt d'Weltmeeschterschaft a Russland un. Déi 32 Equippen treffen an 8 Véierer-Gruppen openeen. D'Finall ass de 15. Juli am Olympiastadion Luschniki zu Moskau.Däitschland hat bei der leschter WM a Brasilien den Titel gewonnen.

Europa

Russland, Belsch, Däitschland, England, Spuenien, Polen, Serbien, Island, Portugal, Frankräich, Schwäiz, Kroatien, Schweden an Dänemark

Südamerika

Brasilien, Uruguay, Argentinien, Kolumbien a Peru

Asien an Australien

Iran, Japan, Südkorea, Saudi-Arabien an Australien

Nord- a Mëttelamerika a Karibik

Mexiko, Costa Rica a Panama

Afrika

Nigeria, Ägypten, Senegal, Marokko an Tunesien