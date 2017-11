© Fondation Cancer

All d'Informatioune fir seng Equipe unzemellen, fannt Dir op www.relaispourlavie.lu.





Pressecommuniqué

Relais pour la Vie 2018Anmeldung für Teams startet am 22. NovemberAm 24. und 25. März 2018 geht der Relais pour la Vie in die nächste Runde. Erneut können die Teammitglieder und die Besucher des 24-Stunden-Events ihre Solidarität mit Krebspatienten zeigen. Anmelden kann man sich am 22. November.Insgesamt 375 Teams können sich an dem 24 Stunden dauernden Staffellauf beteiligen, der den beschwerlichen Weg eines Krebspatienten mit seinen Höhen und Tiefen symbolisieren soll. Dabei ist jeweils ein Mitglied eines Teams, das aus 20 bis 40 Personen besteht, auf der Piste, um dort seine Runden zu laufen oder zu gehen. Die Teamkapitäne können ihr Team entweder für 12 Stunden (Classic Team) oder 24 Stunden (Master Team) anmelden.Am Mittwoch, dem 22. November 2017 um 7 Uhr morgens startet die Anmeldung für die Teams online unter www.relaispourlavie.lu.Der Kapitän des Teams macht zunächst online eine Anfrage für sein Team. Nach 48 Stunden erhält der Kapitän entweder eine E-Mail mit den Zahlungsmodalitäten (Zahlung nur per Visa oder Mastercard - das Team ist erst nach Zahlungseingang definitiv angemeldet) oder er wird darüber informiert, dass das Team in die Warteliste aufgenommen wurde.Weitere Infos zu Anmeldung und Teilnahmebedingungen unter www.relaispourlavie.lu