De Conseil supérieur de discipline contre le dopage huet um Freideg matgedeelt, datt den Appell vun der Lëtzebuerger Anti-Dopping-Agence, Alad, am Fall vum Footballspiller Emmanuel Françoise net recevabel ass.



Den deemolegen Spiller vun der Fola war am Match géint den F91, de 14. Mee, positiv op en Asthmamëttel mat der verbuedener Substanz Terbutaline getest ginn. De Conseil de Discipline contre le dopage hat an éischter Instanz dem Spiller vun Nidderkuer just de béise Fanger gewisen, well een d'Benotzen vun deem Medikament als medezinesch Urgence ugesinn huet, an en Dokter consultéiert gouf.



D'Alad war dogéint an Appell gaangen. De Conseil supérieur huet dat Ganzt wéinst engem Formfeeler, eng zweet Ënnerschrëft um Schreiwes vun der Alad huet gefeelt, also elo klasséiert.