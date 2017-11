Den 3. Dezember sollt d'Coupe de Luxembourg sinn, déi Woch drop den 11. Spilldag an der héchster Divisioun. Dat ass wei gesot elo ëmgedréit. Den 10. Dezember sollt den Escher Derby tëscht der Jeunesse an der Fola sinn, wou déi Schwaarz-Wäiss fir dëse Rendez-vous sech verschidde Saachen afalen gelooss haten, wéi zum Beispill e Chrëschtmaart. Dat ass jo elo net de Fall. D'LFL ass och guer net glécklech, datt d'FLF behaapt huet, datt verschidde Veräiner aus der ieweschter Divisioun dësen Tosch gefrot hätten. D'LFL schreift an engem Communiqué, datt all d'Clibb aus der BGL Ligue formell ofstreiden, dës Demande gemaach ze hunn. D'LFL ënnerstellt och dem President vun der FLF Paul Philipp hir Organisatioun a Membere bewosst ze ignoréieren.



PDF: Oppene Bréif vun der Jeunesse Esch



D'Schreiwes vun der LFL:

Monsieur le Secrétaire général de la FLF

Mesdames, Messieurs les journalistes sportifs



La LFL vous prie de trouver ci-après la prise de position de la LFL à la suite de la décision de la FLF d’inverser les matches des 3 et 10 décembre prochain. A cette prise de position est jointe une lettre ouverte du club de la JEUNESSE ESCH que la presse est priée de publier ensemble avec notre prise de position.

La LFL a été extrêmement surprise d’apprendre par voie de presse la décision de la FLF d’inverser les journées de championnat et de Coupe de Luxembourg du 3 voire 10 décembre prochain ; La LFL et ses membres n’ont ni été au préalable consultés sur la matière, ni d’ailleurs informés officiellement, mais malheureusement à nouveau placés devant le fait accompli ; Même s’il y a des arguments pratiques pour ce faire (l’inversion donc), on ne peut légitiment procéder de la sorte et à très court terme et la LFL se demande pourquoi un calendrier général et global est en vue du bon déroulement de la saison mis sur pied en concertation avec les clubs (en février de chaque année !), s’il peut être changé unilatéralement à tout moment plus est à court terme et sans le moindre échange de vues avec les mêmes clubs ; Certains clubs rencontreront des problèmes d’organisation et ont d’ores et déjà été pris au dépourvus suite à cette décision arbitraire et inopinée (cf. Lettre ouverte de l’AS La Jeunesse d’Esch ci-attachée) ; À l’encontre des affirmations du Président de la FLF, comme quoi certains clubs auraient spécialement demandé l’inversion auprès de ses services, la LFL est depuis hier soir en possession d’une prise de position, par courriel, de tous les clubs de la BGL League niant formellement avoir émis cette demande – les courriels peuvent volontiers être officialisés sur demande -; Se pose également la question, si la manière d’agir de la FLF ne la met pas en opposition avec ses propres statuts – sur quelle base peut-on prendre une telle décision sans concertation avec les principaux intéressés ? Quel est par ailleurs et en l’occurrence le respect accordé par la FLF à ses clubs lorsqu’il est agi de cette manière ? Cette décision aura par ailleurs comme impact, que des joueurs pourront ou ne pourront point disputer un match pour lequel ils devraient purger une suspension (voire la purger par l’équipe réserve) – quid s’il y a des matches remis ? La LFL note au regard de la récente décision de la FLF que son Président ignore délibérément notre organisation et ses membres ! Espérons qu’il est conscient, que ce comportement tout à fait regrettable n’est guère fait pour décourager les responsables de la LFL et ses membres, bien au contraire.



Pour LFL

Pour son Comité

Signé Alain GROSS

secrétaire