Hei geet et bei de Voting vum Exploit vum Joer 2017!



Nodeems 7 vun all de Proposen déi erageschéckt goufen, festgehale goufen, decidéiert Dir elo iwwert e Voting, wat den "Exploit vum Joer 2017" soll ginn. Den Exploit selwer gëtt während der Sportpress.lu Awards Night de 7. Dezember 2017 declaréiert!







Elo ofstëmmen a gewannen!

Dir bestëmmt wéi e sportlechen Exploit gewanne soll. Am Ganzen hutt Dir 3 Stëmmen. Dës 3 Stëmme kënnt Dir entweder engem eenzegen Exploit ginn, Dir kënnt awer och panachéiere bis Är 3 Stëmme placéiert sinn.

An als Merci sollt Dir och belount ginn, well ënnert all deene Leit déi ofgestëmmt hunn, ginn dës mega Cadeaue vu Losch Lëtzebuerg verspillt!

Et lount sech also fir matzemaachen!