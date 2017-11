Wéint engem Mëssel tëscht Bartra a Bürki konnt an der 5. Minutt den Akolo den 1:0 fir Stuttgart schéissen. Duerno fänkt sech de BVB awer rëm am Laf vun der 1. Halschent. Eraus kommen eng Rei Goalchancen fir Dortmund, dorënner ee Schoss vum Götze, deen awer net sollt laanscht den Zieler kommen. An der Nospillzäit vun den éischte 45 Minutte kritt de BVB een Eelefmeter no engem Händs vum Pavard. De Schürrle kritt de Ball allerdéngs net eran, säi Schoss war ze vill onplacéiert, mee de Phillipp léisst dem Goalkeep vu Stuttgart keng Chance: Hien hëlt den Ofpraller Volley: 1:1 an der Paus.An der 51. Minutt war dunn awer den 2:1 duerch de Brekalo fir den VFB. Déi zweet Halschent ass genee sou ugaang wéi déi éischt. Dortmund am Réckstand. Nëmmen déi Kéier huet de BVB net direkt eng Äntwert, Stuttgart war an där Phas méi staark. Den Asano hat och eng Rei gréisser Goalchancen. Dortmund ass d'Zäit fortgelaf an um Enn stoung et 2:1 fir Stuttgart.