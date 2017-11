D'Armenia hat déi leschte Kéier ënner dem Jeff Saibene 6:0 géint Braunschweig gewonn.Bielefeld war dann och op dësem Freideg d'Equipe, déi vun Ufank un dominéiert huet. An der 7. Minutt war et schonn den 1:0 duerch de Schütz no engem direkte Fräistouss. Duerno huet d'Armenia awer ëmmer méi passiv gespillt, et koum zu 2 gudden Occasioune fir de Géigner.An der 2. Halschent huet Braunschweig awer méi aggressiv gespillt. An der 56. koum et dunn zum 1:1 no engem Lénksschoss vum Abdullahi. Den Hochscheidt konnt an der 64. souguer op 1:2 erhéijen. Réischt an der 90. Minutt konnt de Putaro den 2:2 schéissen.Soss huet nach Darmstadt géint Sandhausen 1:2 gewonn.