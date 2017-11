© afp

Um Samschdeg huet Bayern München mam 3:0 géint Augsburg déi 500. Victoire an der Bundesliga gefeiert. Den däitsche Rekordmeeschter profitéiert vum 2:2-Remis tëscht Leverkusen a Leipzig an huet an der Tabell elo eng Avance vu 6 Punkten op déi Leipziger. Hoffenheim huet sech géint Frankfurt schwéier gedoen, si konnten awer duerch e Goal an der Nospillzäit nach fir den 1:1-Remis suergen. Hoffenheim hält ee Punkt doheem, verpasst et awer an der Tabell laanscht Dortmund ze zéien a steet punktgläich op der 4. Plaz.

Bayern München - Augsburg 3:0

Bayern München spillt weider souverän ënnert dem Jupp Heynckes. Den däitsche Rekordmeeschter huet de Match vun Ufank un an d'Hand geholl. Et huet een de Ball an den eegene Reien dréie gelooss an an der 31. Minutt e Fräistouss genotzt, fir mat 1:0 a Féierung ze goen. De James huet e Fräistouss an de Strofraum ginn, hei gouf et Duercherneen an Augsburg konnt de Ball net decisiv klären. De Ball ass dem Vidal virun d'Féiss gefall an deen huet dat ronnt Lieder aus der Dréiung eraus uewen an de rietsen Eck geschoss. An der 38. Minutt huet de Lewandowski no Viraarbecht vum Vidal op 2:0 erhéicht.Bayern war och no der Paus déi besser Equipe. An der 48. Minutt huet de Kimmich perfekt op de Lewandowski geflankt, de Stiermer huet volley aus 7 Meter verwandelt. 3:0 fir déi Münchener. No 90 Minutte stoung et weiderhin 3:0. An der Tabell huet Bayern München de Virsprong op Leipzig op 6 Punkten ausgebaut.

Hoffenheim - Frankfurt 1:1

No 13 Minutten huet et zu Sinsheim eng éischte Kéier am Goal gerabbelt. No engem Feelpass vum Rupp am Spillopbau huet de Boateng sech de Ball gekropt an aus 22 Meter ofgezunn. De Keeper vun Hoffenheim stoung ze wäit vum Goal ewech, sou dass de Ball iwwert hien ewech am Goal gelant ass. Nom 1:0 vu Frankfurt stoungen d'Gäscht defensiv ganz gutt an huet bei Hoffenheim net vill zougelooss.An der zweeter Hallschent huet Hoffenheim weider laang dat richtegt Rezept gefeelt. An der Nospillzäit hu si dunn awer nach dat néidegt Lach fonnt. Den Uth huet den 1:1 geschoss an der Lokalequipe ee Punkt geséchert.

Leverkusen - Leipzig 2:2

Leverkusen a Leipzig si verhalen an d'Partie gestart. An den éischten 10 Minutten hunn d'Spectateure keng grouss Goalchance gesinn. Den éischte Goal ass per Eelefmeter gefall. Nodeems de Leverkusener Mehmedi an der 12. Minutt de Sabitzer am Strofraum um Trikot gezunn huet, huet den Arbitter op de Punkt gewisen. De Werner vu Leipzig huet sech der Saach ugeholl a fir den 1:0 gesuergt. Leverkusen huet kuerz virun der Paus den Tempo an den Drock op d'Gäscht erhéicht an dat sollt belount ginn. An der 44. Minutt huet de Kohr de Ball an de Laf vum Bailey ginn, de Leverkusener huet d'Nerve behalen an de Ball laanscht de Keeper an de Filet gesat.Leipzig konnt no der Paus duerch e weideren Eelefmeter op en Neits a Féierung goen. Den Henrichs hat fir d'éischt e Schoss op der Linn gekläert, beim zweete Schoss huet en dunn awer mat der Hand nogehollef a sou e Goal vu Leipzig verhënnert. D'Konsequenz war eng rout Kaart fir den Henrichs an en Eelefmeter fir d'Gäscht. De Forsberg huet vum Punkt getraff an op 2:1 gesat. An der 74. Minutt war et nees d'Reaktioun vu Leverkusen. No engem Korner krut Leipzig de Ball net aus dem Strofraum eraus, de Bender konnt nosetzen an huet de Ball op de Volland ginn, dësen huet dat ronnt Lieder kuckenswäert an de Filet gesat. Um Enn deele sech béid Equippen e Remis.

Mainz - Köln 1:0

Den Drock op Köln gëtt ëmmer méi grouss. No 12. Spilldeeg huet een nëmmen 2 Punkten um Konto an et waart een nach ëmmer op eng éischt Victoire. Mainz war an der éischter Véierelstonn déi méi aktiv Equipe, Köln stoung déif an huet et mat laange Bäll op de Cordoba an de Guirassy probéiert. Köln huet no an no de Match an d'Hand geholl a sech déi besser Chancen erausgespillt. An der 36. Minutt haten d'Gäscht eng gutt Chance. Köln huet séier ëmgeschallt an de Ball an de Laf vum Guirassy gepasst, de Schoss vum Fransous ass knapp laanscht de Goal gaangen. Batter fir Köln an der 37. Minutt huet den Zoller wéinst enger Blessur missten ausgewiesselt ginn. E weidere Spiller, dee sech an déi laang Lëscht vu Blesséierte bei der Equipe vum Rhein areit. Kuerz virun der Paus huet dunn och nach de Sörensen en diskutabelen Eelefmeter verursaacht. De Mainzer Brosinski ass ugetrueden an huet d'Lokalformatioun mat 1:0 a Féierung bruecht.An der zweeter Hallschent stoungen déi Mainzer vun der 71. Minutt un nëmmen nach zu 10 um Terrain. Den Donati hat wéinst enger Tätlechkeet glat Rout gesinn. Köln konnt heirauser kee Profit zéien et sollt hinnen einfach kee Goal geléngen. Domadder verléiert Köln mat 0:1 géint Mainz.

Wolfsburg - Freiburg 3:1

Wolfsburg konnt schonn an der 4. Minutt a Féierung goen. De Malli hat op der lénker Säit Plaz a konnt de Ball an de Siechzéngmeterraum ginn. Hei war et den Didavi, deen de Ball op de Gerhardt weider geleet huet an dësen huet aus kuerzer Distanz fir den 1:0 gesuergt. An der 30. Minutt huet de Malli aus 10 Meter op 2:0 erhéicht.No der Paus huet Freiburg sech beméit an ass an der 68. Minutt belount ginn. De Kapustka huet op 1:2 verkierzt. Wolfsburg ass direkt eng Reaktioun gelongen. An der 70. Minutt huet de Malli duerch e weidere Goal op 3:1 gesat a fir d'Schlussresultat gesuergt.E Samschdeg den Owend spillt um 18.30 Auer nach d'Hertha vu Berlin géint d'Borussia Mönchengladbach.E Freideg hat Borussia Dortmund mat 1:2 géint Stuttgart verluer. De BVB huet fir d'leschte Kéier um 7. Spilldag gewonnen. Zanterhier gouf et nëmme méi 1 Punkt fir Dortmund, dat war beim Remis géint Frankfurt.