E Samschdeg konnt sech de Goffin an der 1. Halleffinall vun den ATP-World Tour Finals zu London iwwerraschent an 3 Sätz géint de Federer behaapten.

© afp

© afp

Den 1. Saz konnt de Roger Federer, aktuell d'Nummer 2 op der Welt, mat 6:2 nach fir sech entscheeden. Duerno war den David Goffin de bessere Spiller a konnt den 2. an den 3. Saz mat 6:3 respektiv 6:4 gewannen. D'Nummer 8 vun der Welt klappt de Federer domadder an 3 Sätz a steet an der Finall vun den ATP-World Tour Finals. Fir de Federer ass den Dram vum 7. Gewënn vun den ATP-Finals geplatzt.An der Finall kritt de Belsch et mam Grigor Dimitrov ze dinn. Déi aktuell Nummer 6 op der Welt aus Bulgarien huet sech e Samschdeg den Owend an 3 Sätz mat 4:6, 6:0 a 6:3 géint den US-Amerikaner Jack Sock (ATP-9) behaapt.D'Finall tëscht dem David Goffin an dem Grigor Dimitrov gëtt e Sonndeg den Owend gespillt.