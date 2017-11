© afp

Premier League

Manchester City konnt sech e Samschdeg mat 2:0 bei Leicester City duerchsetzen. D'Goaler hunn de Gabriel Jesus an der 45. Minutt an den De Bruyne an der 49. Minutt geschoss.Chelsea hat auswäerts keng Problemer géint West Bromwich Albion. An der 17. Minutt huet de Morata Chelsea mat 1:0 a Féierung bruecht. Bis d'Paus hunn den Hazard an de Marcos Alonso mat hire Goaler an der 23. an 38. Minutt op 3:0 erhéicht. No der Paus huet den Hazard mat engem weidere Goal an der 62. Minutt fir d'Decisioun gesuergt. Chelsea läit duerch dës 4:0-Victoire an der Tabell weider 9 Punkten hannert Manchester City.Eng wichteg Victoire gouf et fir Arsenal. Si gewannen 2:0 géint d'Tottenham Hotspurs a behalen den Uschloss un den ieweschten Deel an der Tabell. D'Goaler goufe vum Mustafi an dem Sanchez geschoss. 3 wichteg Punkte gouf et och fir Liverpool. Si klappe Southampton 3:0.Donieft huet Bournemouth géint Huddersfield 4:0 gewonnen, Burnley klappt Swansea mat 2:0 a Crystal Palace an Everton deele sech en 2:2.

Ligue 1

Paris St. Germain huet nom 13. Spilldag de Virsprong op Monaco op 6 Punkten ausgebaut. Um Samschdeg feiert de Leader eng 4:1-Victoire géint Nantes. An der 38. Minutt huet de Cavani fir den 1:0 gesuergt. 4 Minutte méi spéit huet den di Maria op 2:0 erhéicht. No der Paus konnten d'Gäscht duerch den Nakoulma an der 60. Minutt op 1:2 verkierzen. De Spiller vun Nantes war an der 59. Minutt eréischt agewiesselt ginn. De PSG huet op de Goal vun Nantes séier eng Äntwert fonnt. An der 65. Minutt huet de Pastore de Virsprong nees ausgebaut. No 79 Minutten huet de Cavani mam 4:1 fir d'Decisioun gesuergt.Monaco war e Freideg net iwwert en 1:1 zu Amiens eraus komm.