Bei den Häre kritt den Titelverdeedeger Steesel et auswäerts mat der Arantia Fiels ze dinn. D'Fiels spillt an der National 2 a geet doduerch mat engem 10 Punkte-Virsprong an d'Partie. Hesper aus der National 2 huet d'Etzella Ettelbréck op Besuch a geet dann och mat engem 10 Punkte-Virsprong an de Match.



Donieft sinn et nach d'Partien Musel Pikes géint de Basket Esch an d'Sparta Bartreng géint d'Residence Walfer. Déi 4 Equippe spillen an der Total League.



D'Partië ginn den 19. an 20. Dezember gespillt.



Bei den Damme kritt den Titelverdeedeger Steesel et mam T71 Diddeleng ze dinn. Konter huet Walfer op Besuch, d'Etzella spillt géint de Gréngewald an da kënnt et nach zum Duell tëscht dem BC Mess a Wolz, béid Equippe spillen an der National 2. An der Halleffinall wäert domadder op d'mannst eng Equipe aus der National 2 stoen.



Bei den Damme gëtt den 13. a 14. Dezember gespillt.