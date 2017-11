Sport: Am meeschte gelies

Fir déi fënnefte Kéier huet den UC Dippech e Samschdeg den Indoorcycling zu Miersch organiséiert. Et ass eng gutt Méiglechkeet fir déi jonk aus dem Verain awer och aner Vëlosbegeeschtert e puer Stonne mat de Profien aus dem Dippecher Veräin ze verbréngen.Bal 200 Spinning-Vëloe waren am Laf vun deene 4 Stonnen dann och besat, dat beweist de Succès vun dësem Evenement. Den integrale Benefice geet un d'Mierscher Kannerduerf.E Samschdeg haten déi vill Vëlosportbegeeschtert d'Méiglechkeet an enger entspaanter Atmosphär zesumme mat hire Virbiller ze schweessen, éier déi sou lues erëm de Fokus ob déi néie Saison dierfte riichten.