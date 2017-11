Den Ugo Nastasi an der Halleffinall am Asaz. © Claude Lamberty

Am nationalen Tenniszenter zu Esch moosse sech zanter e Mëttwoch déi bescht Lëtzebuerger Tennisspiller a -spillerinnen. Bei den Dammen an den Hären hunn d'Eléonora Molinaro an de Gilles Kremer weider d'Chance hiren Titel vun 2017 ze verdeedegen.Bei den Damme setze sech an den Halleffinallen déi zwou Fed Cup-Spillerinne Claudine Schaul an Eléoanora Molinaro all kéiers an 2 Sätz duerch. D’Claudine Schaul huet vum Abandon vum Tiffany Cornelius am 2. Saz profitéiert a wënnt déi éischt Halleffinall mat 6:4 an 2:0.

An der zweeter Halleffinall hunn d'Spectateuren eng flott Renconter tëscht dem Eléonora Molinaro am dem Lucie Rabiot gesinn. Och wann d’Resultat dëst net esou weist, huet déi 15 Joer jonk Spillerin vun der Spora gewisen, datt si e ganz gudden Tennis ka spillen an hier Plaz an den Halleffinalle verdéngt hat. Dem Eléonora Molinaro seng Experienz op professionellem Niveau huet hei awer séier den Ënnerscheed gemaacht a si konnt sech mat 6:0 a 6:2 kloer behaapten.

Am Dubbel bei den Dammen huet d'Koppel Molinaro/Schaul hire Géignerinne Pesch/Weisen keng Chance gelooss a konnt ganz kloer an 2 Sätz mat 6:1 a 6:3 gewannen. D'Spillerinne vun der Schéiss hu keng Stonn gebraucht fir sech ze behaapten an hiren Titel vun 2017 ze verdeedegen.

Bei den Hären huet an der éischter Halleffinall de Gilles Kremer seng Ambitiounen op eng méiglech Titelverdeedegung bestätegt. Mat groussem Asaz huet hien de Laurent Bram an 3 serréierte Sätz mat 6:2, 3:6 a 6:4 geklappt.

An der zweeter Halleffinall stounge sech de Christophe Tholl vun der Schéiss an den Ugo Nastasi vun Esch géigeniwwer. Den éischte Saz konnt den Ugo Nastasi no e bëssche méi ewéi enger Stonn mat 7:6 (9:7) fir sech entscheeden. No engem fréie Break am 2. Saz vum Tholl, huet den Nastasi de Rebreak zum 2:2 gemaach. Den entscheedende Break ass dem Nastasi dunn zum 5:3 gelongen. Hie mécht de Sak mat 6:3 zou a steet an der Finall.



Bei den Häre geet den Titel am Dubbel un d'Koppel Kremer/Tholl. Si behaapten sech an 2 Sätz mat 7:5 a 6:1 géint den Duo Nickels/Schleck.

E Sonndeg falen um CNT zu Esch nach déi 2 lescht Entscheedungen. Am Eenzel ginn an de Finallen d’Gewënner vum Cardif Lux Vie Masters 2017 gesicht. Um 14.30 Auer ass et d'Finall bei den Dammen tëscht dem Claudine Schaul an dem Eléonora Molinaro. Duerno ass et dann un de Männer, hei sti sech de Gilles Kremer an den Ugo Nastasi géigeniwwer.