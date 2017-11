Um Sonndeg war den Trail Uewersauer an domat och den nationale Championnat am Trail.

© Jana Peters

Iwwer 52 Kilometer bei den Häre war de Moritz auf der Heide de Séiersten. De Sven Remakel koum als éischte Lëtzebuerger op déi zweete Plaz an enger Zäit vu 4 Stonnen, 10 Minutten an 33 Sekonnen a gëtt domat Lëtzebuerger Champion. Bei den Damme geet den Titel un d'Jessica Schaaf.De Francois Reding koum iwwer 32 Kilometer op déi éischte Plaz. De Podium gëtt komplettéiert vum Romain Jay an dem Jeff Schaack. Bei den Damme stinn d'Isabelle Hoffmann, d'Diane Heuertz an d'Chantal Heyen um Podium.Op der Streck iwwer 10 Kilometer gëtt den Elvin Lauriger den Éischten. Op d'Plazen 2 an 3 kommen den Tom Weyer an den Nelson Carral. Bei den Damme wënnt d'Melody Brunot virum Sonny Eschette an dem Zoé Réveillon.

52km

1. Moritz auf der Heide 3h Stonnen, 58 Minutten an eng 1 Sekonn2. Sven Remakel 4 Stonnen, 10 Minutten an 33 Sekonnen3. Geistor Matthias 4 Stonnen, 14 Minutten an 39 Sekonnen4. Pitt Schneider 4 Stonnen, 16 Minutten an 8 Sekonnen1. Jessica Schaaf 4 Stonnen 39 Minutten a 17 Sekonnen

32km

1.Reding Francois 2 Stonnen, 15 Sekonnen an 59 Sekonnen2.Jay Romain3.Schaack Jeff1.Hoffmann Isabelle2.Heuertz Diane3.Hayen Chantal

10km

1.Lauriger Elvin2.Weyer Tom3.Carral Nelson1.Brunot Melody2.Eschette Sonny3.Réveillon Zoé