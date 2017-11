- Rouspert 5:0Déi Nidderkuerer, déi ouni hire beschte Buteur de Karapetian an och ouni de Sébastien Thill, déi allebéid gespaart sinn, hu missen auskommen, si besser an d'Partie gestart. No 10 Minutte gouf et déi éischt gutt Chance fir d'Haushären. Den Olivier Thill huet de Ball an d'Mëtt geflankt, wou de Karayer mam Kapp un de Ball kënnt, ma de Ball ass just widder d'Lat gaangen.An der 21. Minutt huet et dunn och eng éischte Kéier am Rousperter Goal gerabbelt. De Barbaro ass iwwer déi riets Säit gaangen an huet de Ball zeréck geluecht op de Mutsch. Den Nationalspiller huet aus ronn 20 Meter geschoss an dem Keeper keng Chance gelooss.Nidderkuer war weiderhin déi besser Equipe a konnt sech duerch flott Kombinatioune gutt Chancen erausspillen. Esou konnt de Schneider an der 39. Minutt op 2:0 erhéijen. Den Thill huet de Ball flott an de Strofraum op de Schneider gespillt, deen huet sech d'Zäit geholl de Ball ze kontrolléieren an huet de Ball dunn an de laangen Eck erageschoss.Nidderkuer huet déi Rousperter an der zweeter Hallschent ganz déif an déi eegen Hallschent gedréckt a koum och zu gudde Chancen. Wann de Karayer an der éischter Hallschent nach nëmmen d'Lat getraff huet, esou huet hien et an der 65. Minutt besser gemaach. Den Nidderkuerer kann no engem Corner op 3:0 erhéijen.Nidderkuer hat awer nach net genuch a si wollte beweisen, dass och aner Leit ewéi de Karapetian kënne Goaler schéissen, esou war et an der 73. Minutt de Schneider, dee säin zweete perséinleche Goal vum Dag schéisse konnt an domat op 4:0 gestallt huet.Ronn 10 Minutte viru Schluss konnt den agewiesselte Watzka esouguer nach ee 5. Goal fir d'Haushäre markéieren. Den Thill huet de Schneider ugespillt, deen de Ball genau an de Laf vum Watzka gespillt huet. Den Nidderkuerer hat keng gréisser Schwieregkeete fir de Ball laanscht de Bürger an de Goal ze schéissen.Ganz kloer Victoire fir Nidderkuer, déi also och ouni déi zwee gespaarte Schlësselspiller hei eng ganz souverän Figur ofginn hunn.Stroossen -0:3Eng ausgeglachen Ufanksphas gouf et zu Stroossen. Béid Equippen haten an der Ufanksphas hir Chancen, awer keng richteg geféierlech, esou war et bei den Escher zweemol de Kyereh mat engem Ofschloss. Béid Schëss waren awer ze schwaach.No ronn 20 Minutten hunn dunn awer d'Gäscht d'Heft an d'Hand geholl. De Soares huet de Kyereh op een Neits lancéiert. Beim Schoss vum Escher huet de Schon am Stroossener Goal säi ganzt Kënne missen ënner Beweis stellen. De Kyereh war elo richteg waarm gelaf an hat an der 24. Minutt déi nächst déck Geleeënheet, mee och hei konnt hien de Schon am 1 géint 1 net iwwerwannen.An der 36. Minutt huet de Kyereh du seng 5. Chance genotzt fir d'Gäscht a Féierung ze bréngen. Den Ndiaye gouf iwwer lénks geschéckt an huet de Ball punktgenau an d'Mëtt op de Kyereh gespillt, deen nach just huet missen de Fouss dohinner hale fir den 1:0 ze markéieren.Och nom Säitewiessel waren d'Gäscht déi besser Equipe. Si waren ëmmer nees geféierlech a konnten an der 62. Minutt de Virsprong op 2:0 eropsetzen. De Soares gouf schéin an d'Déift gespillt a konnt sec h eleng virum Schon presentéieren. Am 1 géint 1 konnt hien d'Iwwerhand behalen an esou den 2:0 markéieren.Stroossen huet sech awer nach net geschloe ginn. Den Agovic huet an der 77. Minutt mat engem flotte Volley awer nëmmen d'Lat getraff.D'Jeunesse konnt awer duerch den 3:0 vum Martins an der 88. Minutt alles kloer maachen.Um Enn kann d'Jeunesse sech awer mat 3:0 behaapten an hëlt verdéngt dräi Punkte mat Heem.US Esch - F91 Diddeleng um 16.00 AuerUnion Titus Péiteng - Munneref um 16.00 AuerFola Esch - RM Hamm Benfica um 16.00 AuerRFCU Lëtzebuerg - Rodange um 16.00 AuerHueschtert - Déifferdeng 03 um 18.00 Auer