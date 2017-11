© afp

Den Dimitrov konnt sech an der Halleffinall mat 4:6, 6:0 a 6:3 géint den US-Amerikaner Jack Sock behaapten an de Goffin konnt sech an der Ronn vun de beschte 4 iwwerraschend mat 2:6, 6:3 a 6:4 géint de Schwäizer Roger Federer duerchsetzen.Den Dimitrov an de Goffin waren an der Gruppephas schonns openee getraff, hei gouf et eng ganz kloer 6:0, 6:2 Victoire fir den Dimitrov.An der Finall um Sonndeg sollt et awer keng esou kloer Affär ginn. Den Dimitrov konnt den éischte Saz mat 7:5 fir sech entscheeden.Am zweete Saz huet hie sech allerdéngs mat 4:6 dem Belsch misse geschloe ginn. Domat ass et an den drëtten an entscheedende Saz gaangen.Hei konnt den Dimitrov beim Stand vun 3:2 aus senger Siicht ee Break realiséieren an esou mat 4:2 a Féierung goen. Hien huet uschléissend keen Service méi ofginn a wënnt esou de leschte Saz mat 6:3.