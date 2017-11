© afp

Bundesliga

Schalke ka sech kloer géint den HSV behaapten. D'Juve muss sech Sampdoria Genua geschloe ginn.- Hamburger SV 2:0D'Partie huet relativ gutt ugefaange fir d'Lokalequipe. Si hu séier no vir gespillt an hu probéiert esou geféierlech virun de Goal ze kommen. No 16 Minutte war et de Burgstaller, deen de Konoplyanka am Strofraum ugespillt huet. Den Ukrainer gouf vum Jung geluecht an den Arbitter huet direkt op den Eelefmeterpunkt gewisen. De fréierer Bremer Franco Di Santo huet sech där Saach ugeholl an dem Keeper keng Chance gelooss.Uschléissend huet Schalke et ee Stéck méi lues ugoe gelooss. Si hunn hanne kaum eppes zougelooss a vir ware si einfach effizient. Esou si si verdéngt mat enger 1:0 Féierung an d'Paus gaangen.An der zweeter Hallschent huet den HSV vill no vir probéiert, ma hinnen huet dat néidegt Gléck an déi néideg Reussite gefeelt, esou huet den Hunt no engem flotte solo vum Arp nëmmen de Potto getraff.An der 78. Minutt huet de Guido Burgstaller op 2:0 gestallt. De Caligiuri ass flott iwwer déi riets Säit marschéiert an huet de Konoplyanka an der Mëtt ugespillt.De Konoplyanka huet de Ball op den zweete Potto op de Burgstaller gespillt an de fréierer Nürnberger huet aus kuerzer Distanz fir den 2:0 an domat och fir d'Entscheedung gesuergt.Duerch dës Victoire steet Schalke elo op der zweeter Plaz an der Tabell, dat mat 23 Punkten, domat 6 Punkten hannert dem Leader Bayern. Nächst Woch kënnt et da fir Schalke zum Derby géint de BVB.Werder Bremen - Hannover 96 um 18.30

Serie A

An der italienescher Serie A verléiert Juventus Turin mat 2:3 géint Genua. Den Zapata konnt an der 52. Minutt Genua mat 1:0 a Féierung bréngen. An der 71. Minutt konnt de jonken Torreira op Virlag vum Ramirez den 2:0 markéieren. Et sollt nach méi déck fir den Titelverdeedeger kommen. De fréiere Spiller vun der Juve, den Quagliarella huet de Ferrari lancéiert, deen esouguer nach den 3:0 fir d'Haushäre schéisse konnt.An der Schlussphas huet d'Juve nach eng Kéier Alles no vir geheit. An der 91. Minutt konnt den Higuain vum Eelefmeterpunkt treffen, dräi Minutte méi spéit an der 94. Minutt huet den Dybala konnten op 2:3 verkierzen, ma um Enn ass et bei der Victoire fir Genua bliwwen. Domat läit d'Juve elo 4 Punkten hannert dem Leader Neapel.