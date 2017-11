Um Sonndeg war de Retourmatch vun der 3. Ronn am Challenge Cup bei den Dammen tëscht dem HB Diddeleng an dem HC Azeryol.

Nodeems si den Allersmatch mat 15 op 36 verluer haten, war d'Situatioun vun den Diddelenger Dammen Alles aneschters ewéi villverspriechend.Och an der zweeter Partie ass et den Diddelenger Dammen net vill besser ergaangen. An der Paus stoung et schonns 10 zu 16 aus Diddelenger Siicht. Um Enn vun der Partie ass et eng 16 zu 32 Néierlag fir d'Lëtzebuerger Equipe.