© pressphoto Archiv

Am Tennis gouf et um Sonndeg an der Finall vum FLT Masters zu Esch eng Victoire vum Eleonora Molinaro, dat an zwee Sätz 6:2 a 6:3 géint d'Claudine Schaul.

Bei den Häre konnt sech de Gilles Kremer an 3 Sätz géint den Ugo Nastasi behaapten.

Am drëtten an decisive souguer ganz däitlech mat 6:0.