Weidere Spilldag an der Gruppephas vun der Champions League dës Woch, en Dënschdeg den Owend waren d'Gruppen E bis H drun.An an deemsinn d'Verhältnisser elo ganz kloer. Tottenham wënnt 2:1 zu Dortmund a bleift souverän op der 1. Plaz vun der Tabell, mat 13 Punkten, dat sinn der 3 méi wéi Madrid der huet, ausserdeem schwätzt den direkte Vergläich fir Tottenham, déi also egal wéi Gruppenéischte ginn. Déi Kinneklech iwwerrennen iwwerdeems Apoel zu Nikosia mat 6:0 an hunn 10 Punkten um Kont. Dortmund an Apoel hunn alle béid just 2 Punkten a keng Chance méi op d'Aachtelsfinale. Fir déi Equippe geet et elo drëm, sech nach eventuell fir d'Europa League ze qualifizéieren.Ambleift et spannend, well Leipzig duerch eng fulminant 4:1-Victoire zu Monaco all Chancen op e Weiderkommen huet. Fir d'Monegassen ass d'Aventure Champions League awer elo schonn eriwwer ... dobäi waren déi an der Saison virdru bis an d'Halleffinall komm! Weider ass hei Besiktas als Gruppenéischte mat 11 Punkten, dofir ass den Tierken doheem en 1:1 géint Porto duergaangen. Porto huet elo 7 Punkten, genee esou vill wéi Leipzig der elo huet. Hei fält d'Entscheedung um leschte Spilldag, wie sech Plaz zwee séchere kann.Och amgëtt nach ëm Plaz zwee gestridden, well duerch eng kloer 3:0-Victoire vun Neapol géint Donetsk hunn d'Italiener nach eng theoretesch Chance: Si hu 6 Punkten, Donetsk huet der 9, ma Neapel ass am direkte Vergläich besser. Vir an der Tabell souverän mat dem Maximum vu 15 Punkte steet Manchester City. Duerch e Goal an der 88. Minutt konnt sech City och géint Feyenoord behaapten. D'Hollänner hunn nach ëmmer kee Punkt um Kont.Amass et weider ganz enk, dat och well Liverpool eng méiglech Victoire liichtfankeg verspillt huet: 3:0 waren d'Reds vir, ma Sevilla ass zeréckkomm an no 90 Minutte stoung et 3:3 - ee geckege Match! An et bleift dobäi, Sevilla kann doheem net verléieren ... Och am zweete Match gouf gedeelt, Moskau a Maribor spillen 1:1, esou datt hei nach bal alles geschéie kann: Liverpool huet 9 Punkten, Sevilla huet der 8, Moskau 6, just fir Maribor ass den Zuch fort.Sevilla - Liverpool 3:3Spartak Moskau - Maribor 1:1Napoli - Shakhtar Donetsk 3:0Manchester City - Feyenoord 1:0Monaco - Leipzig 1:4Beşiktaş - Porto 1:1Dortmund - Tottenham 1:2APOEL - Real Madrid 0:6E Mëttwoch den Owend sinn dann d'Gruppen A bis D drun:ZSKA Moskau - BenficaBasel - Man. UnitedParis - CelticAnderlecht - Bayern MünchenQarabağ - ChelseaAtlético - RomaSporting CP - OlympiacosJuventus - Barcelona