Amkonnt sech Moskau mat 2:0 géint Benfica Lissabon behaapten. Moskau bleift domadder an der Course fir et an d'Aachtelsfinalle vun der Champions League ze packen. Basel konnt sech e Mëttwoch den Owend duerch e Goal vum Lang an der 89. Minutt mat 1:0 géint Manchester United duerchsetzen. Virum leschte Spilldag huet ManU op der 1. Plaz 12 Punkten an op de Plazen 2 an 3 sti Basel a Moskau mat 9 Punkten. Fir Lissabon gouf et bis ewell kee Punkt.Amgouf et fir Paris St. Germain wéi erwaart eng kloer 7:1-Victoire géint Celtic Glasgow. D'Gäscht waren no engem Blëtzstart wuel mat 1:0 duerch e Goal vum Dembelé a Féierung gaangen, ma de PSG konnt séier reagéieren. An der 9. Minutt huet de Neymar fir den 1:1 gesuergt. Duerno hu sech d'Fransouse Chance ëm Chance erausgespillt a loungen an der Paus mat 4:1 duerch Goaler vun Neymar, Cavani an Mbappé a Féierung. An der zweeter Hallschent hunn de Verratti, de Cavani an den Alves nach nogeluecht.An der zweeter Partie an dësem Grupp ass Anderlecht mat ganz vill Mutt géint Bayern München ugetrueden. No 90 Minutte verléiert een awer mat 1:2. Den däitsche Rekordmeeschter an der éischter Hallschent grouss Problemer géint Anderlecht. D'Equipe aus der Belsch hat sech 4 ganz déck Chancen erausgespillt an déi Münchner konnten an der Paus frou sinn, datt et nach 0:0 stoung. Ze verdanken hate se dat virun allem hirem Keeper Ulreich. Anderlecht huet an der 1. Hallschent d'Chancë leie gelooss, an der 2. Hallschent krute si du gewise wéi eng effektiv Chanceverwäertung ausgesäit. No Viraarbecht vum Tolisso huet de Lewandowski de Ball nëmmen nach missen an de Goal drécken. Den 1:0 fir déi Münchener. Anderlecht konnt an der 63. Minutt duerch den Hanni op 1:1 ausgläichen. Eng Véierelstonn méi spéit ass Bayern München eng weider Kéier a Féierung gaangen. Dës Kéier huet den Tolisso de Goal selwer markéiert an op 2:1 gesat. Dta war och d'Schlussresultat.Virum leschte Spilldag steet de PSG op der 1. Plaz an der Tabell vum Grupp B. Si hunn dräi Punkte Virsprong op Bayern München an haten doheem 3:0 géint den däitsche Rekordmeeschter gewonnen. An zwou Woche musse si zu München untrieden.Amgouf et eng kloer 4:0-Victoire fir Chelsea bei Qarabag. Fir d'Goaler hunn den Hazard per Eelefmeter an der 21. Minutt gesuergt, den Willian konnt an der 36. an an der 85. Minutt de Ball an de Filet setzen an e Goal ass och nach dem Fabregas an der 73. Minutt gelongen. Chelsea kënnt domadder sécher eng Ronn weider. Den Atlético madrid konnt sech mat 2:0 géint den AS Roum duerchsetzen a behält eng Chance op d'Aachtelsfinallen.Amgouf et tëscht Juventus Turin an dem FC Barcelona kee Gewënner. Béid Equippen hu sech mat engem 0:0 getrennt. An der zweeter Partie konnt sech de Sporting Lissabon mat 3:1 géint Piräus behaapten. Barcelona ass sécher eng Ronn weider. Juventus Turin ka sech nach net sécher sinn, well Lissabon nëmmen 1 Punkt Retard huet.

D'Resultater am Iwwerbléck

- Benfica Lissabon 2:01:0 Schennikov (13'), 2:0 Jardel (Selbstgoal 56')- Manchester United 1:01:0 Lang (89')- Celtic Glasgow 7:10:1 Dembelé (1'), 1:1 Neymar (9'), 2:1 Neymar (22'), 3:1 Cavani (29'), 4:1 Mbappé (35'), 5:1 Verratti (75'), 6:1 Cavani (79'), 7:1 Alves (80')Anderlecht -1:20:1 Lewandowski (51'), 1:1 Hanni (63'), 1:2 Tolisso (77')Qarabağ -0:40:1 Hazard (21'), 0:2 Willian (36'), 0:3 Fabrègas (73'), 0:4 Willian (85')- AS Roum 2:01:0 Griezmann (69'), 2:0 Gameiro (85')- Olympiakos Piräus 3:11:0 Dost (40'), 2:0 César (43'), 3:0 Dost (66'), 3:1 Odjidja-Ofoe (86')Juventus Turin - Barcelona 0:0