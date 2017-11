© Screenshot

© Screenshot

Stroossen muss sech am Allermatch géint Levski Sofia mat 1:3 (25:22, 16:25, 20:25 an 20:25) geschloe ginn.Stroossen huet gutt géint déi jonk Equipe aus Bulgarien ugefaangen. Den éischte Saz konnt de Lëtzebuerger Champion no 27 Minutte mat 25:22 fir sech entscheeden.De Start an den zweete Saz war net esou gutt. Séier lounge Lentz a Co. mat 1:5 hannen. Dëse Réckstand konnt Stroossen am Verlaf vum Saz net méi gutt maachen a muss dëse mat 16:25 u Sofia ofginn.Am drëtte Saz loung ee beim éischten techneschen Time-out nach mat 8:7 a Féierung, duerno hunn d'Gäscht méi konstant gespillt a konnte sech op 3 Punkten ofsetzen. Bei 14:15 war een nees op 1 Punkt drun, ma fir u Sofia laanscht ze zéien ass et net duergaangen. Beim Tëschestand vu 24:20 haten d'Bulgare 4 Sazbäll, si konnten direkt den éischten notzen, fir de Saz mat 25:20 ze gewannen a mat 2:1 an de Sätz a Féierung ze goen.Den Ufank vum véierte Saz war tëscht Stroossen a Sofia ausgeglach. Duerno konnte sech d'Gäscht tëschenduerch op 11:7 ofsetzen, ma d'Lokalequipe konnt sech erukämpfen an op 11:11 ausgläichen. De Stroossener ass et allerdéngs net gelongen, laanscht Sofia ze zéien. Si verléieren och dëse Saz mat 20:25 a musse sech mat 1:3 geschloe ginn.De Retourmatch vun der 1/16-Finall tëscht Stroossen a Sofia gëtt e Mëttwoch zu Sofia a Bulgarien gespillt.