© afp

🔴 Le LOSC a décidé ce jour de suspendre momentanément Monsieur Marcelo BIELSA de sa fonction d’entraîneur dans le cadre d’une procédure engagée par le club. pic.twitter.com/qR6AKRjLUL — LOSC (@losclive) November 22, 2017

De Marcelo Bielsa ass zanter dem Summer Trainer beim OSC Lille.Lille hat am Summer 60 Milliounen a Spiller investéiert a war mam Zil eng Top 5 Plazéierung ze erreechen an d'Saison gestart. No 13 Spilldeeg gouf et bis ewell 7 Néierlagen, 3 Remisen an nëmmen 3 Victoiren. Fir de Moment steet ee mat 12 Punkten op der 19 Plaz an der Tabell, do hannendru kënnt nëmmen nach Metz mat 4 Punkten.