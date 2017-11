Um 5. Spilldag vun der Europa League wollte sech verschidden Equipe scho fir déi nächst Ronn qualifizéieren, fir anerer war et déi lescht Chance, fir nach d'Hoffnung ze hunn, fir weider an d'Tëscheronn ze kommen.D'Kölner hu couragéiert ugefaangen a konnte sech éischt Chancen erspillen, wéi de Schoss aus 20 Meter vum Cordoba. D'Lokalequipe léisst deen Ablack net vill duerch vun Arsenal, wat et ëmmer rëm iwwer déi lénk Säit probéiert huet.Mee et sollt duerno zu ëmmer méi klore Chancë vun de Gunners kommen, vum Welbeck iwwer de Coquelin zum Beispill. Bei de Kölner huet sech an der 37. de Maroh blesséiert a huet missen ausgewiesselt ginn. Bis zu der Paus war dunn d'Loft eraus aus dem Match.An den zweete 45 Minutten war et een Eelefmeter fir Köln, deen de Guirassy erausgeholl huet, nodeems hien am Strofraum op de Buedem gestouss ginn ass. De Guirassy huet selwer geschoss: 1:0 an der 62. Minutt. An där Phas vum Match huet Arsenal all seng offensiv Acteuren no vir geheit. Köln war nëmmen nach an der Defensive an hu probéiert, säi Virsprong iwwer déi 90 Minutten ze retten. Dat ass hinne gegléckt. Si kënnen um leschte Spilldag zu Belgrad an déi nächst Ronn kommen.Am Strofraum vu Bilbao ass et um Ufank vun der Partie éischter chaotesch hiergaangen. D'Berliner haten direkt zwou gréisser Méiglechkeeten duerch de Leckie an de Selke. An der 26. Minutt war et no ganz vill Ballbesëtz vun der Hertha den 0:1 duerch de Kappball vum Leckie. An der 33. Minutt awer war et een Eelefmeter fir Bilbao, deen den Aduriz an de lénken Eck eragemaach huet: 1:1. Ma schonn 3 Minutte méi spéit schéisst de Selke mam Kapp den 1:2.An der 2. Halschent hunn d'Haushären ëmmer méi Drock gemaach. An der 66. Minutt krut Bilbao dann och den 2. Eelefmeter, well de Langkamp de Ball mat der Hand matgeholl hat. Den Aduriz huet den 2:2 gemaach.Vun deem Moment am Spill huet d'Hertha nees méi offensiv gespillt. Mee an der 82. Minutt war et den 3:2 duerch de Williams. D'Hertha war eliminéiert.An der 5. Minutt war et een Eelefmeter, deen de Balotelli dra gemaach huet. An der 31. huet den nämmlechte Balotelli den 2:0 geschoss. An der 81. war den 2:1 duerch den Hamalainen. Den Tameze huet dunn awer an der 86. den 3:1 geschoss.