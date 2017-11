© afp

De Brasilianer soll 2013 zesumme mat 5 weidere Persounen un enger Vergewaltegung vun enger albanescher Fra an engem Club zu Mailand bedeelegt gewiescht sinn.De Robinho, fréiere Spiller vum AC Mailand, Real Madrid, Manchester City an 99-fache brasilianeschen Nationalspiller, gouf wéinst dëser Affär elo an Italien zu enger Prisongsstrof vun 9 Joer veruerteelt.De Robinho spillt de Moment fir de brasilianesche Veräin Atlético Mineiro. Hien huet sech bis ewell nach net zum Uerteel geäussert, et ass dovunner auszegoen, dass hien a Revisioun geet.