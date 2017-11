Sport: Am meeschte gelies

Käerjeng bei hirem Optrëtt bei Krasnodar © Screenshot

Challenge-Cup: Bierchem a Käerjeng gefuerdert/ Rep. S. Olmo



D’Red Boys haten de leschte Weekend eng relativ schwaach bulgaresch Formatioun op eng iwwerzeegend Manéier eliminéiert.Déi Käerjenger haten am 3. Tour vum Challenge-Cup a Russland gutt gespillt géint Krasnodar. Si hunn um Enn den Allermatch mat 4 Goaler Ecart verluer. De Retourmatch ass e Samschdeg den Owend um 19 Auer zu Käerjeng. SKIF Krasnodar ass ze packen mengt de Käerjenger Nationalspiller Eric Schroeder nom gudden Allermatch.Den HC Bierchem spillt dëse Weekend esouwuel säin Aller- wéi säi Retourmatch géint ORK Samot 65 aus Serbien. Genee wéi déi Käerjenger rechnen och déi Bierchemer mat engem staarke Géigner, deen awer kinnt gepackt ginn. De Bierchemer President Luc Sinner huet Respekt virum serbeschen Handball.E Samschdeg um 17 Auer ass den Allermatch géint déi serbesch Equipe. De Retourmatch ass e Sonndeg um 16 Auer an dat och nees zu Krautem an der Sportshal.