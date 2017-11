X

An do muss sech d'Résidence vu Walfer mat 77 op 93 géint den AB Conter geschloe ginn.Stoung et nom 1. Véierel nach 24:24, esou hunn déi Conterer am 2. an 3. Véierel fir en Ecart gesuergt: eemol 22:15 an eemol 25:20 fir Conter, déi sech och am leschte Véierel mat 22:18 imposéiert hunn an dann och 93 op 77 wannen.Déi aner 4 Partië ginn um Samschdeg gespillt.