De Jo-Wilfried Tsonga

An der Finall vum Tennis Davis Cup zu Lille steet et nom 1. Dag 1:1 tëscht Frankräich an der Belsch.D'Belsch waren duerch den David Goffin, dee sech an 3 Sätz géint de Lucas Pouille duerchgesat hat, a Féierung gaang. D'Fransouse konnten duerch de Jo-Wilfried Tsonga ausgläichen, dee sech kloer an 3 Sätz géint de Steve Darcis behaapte konnt.Um Samschdeg ass den Dubbel, éiert e Sonndeg déi zwee lescht Simpele sinn.