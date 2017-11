Dëse Weekend steet an der Bundesliga deen 13. Spilldag um Programm.An der éischter Partie dovun hu sech Hannover a Stuttgart um Freideg 1:1 getrennt.Duerch den Takuma Asano konnten d'Gäscht aus Stuttgart an der 24. Minutt 1:0 a Féierung goen - no engem fatale Feeler vum 96er-Goalkeeper Philipp Tschauner.Eréischt an der 76. Minutt konnt Hannover duerch den agewiesselten Niclas Füllkrug per Eelefmeter ausgläichen.Beim 1:1 ass et bliwwen, dat bedeit deen éischten Auswäertspunkt am 7. Match fir Stuttgart. Déi stinn elo fir eng Nuecht op d'mannst op der 10. Plaz, Hannover ass op der 8. bliwwen.E Samschdeg steet dann ë.a. den Derby tëscht Dortmund a Schalke um Programm, an der Owespartie empfänkt Gladbach Bayern München.