© afp

Dortmund - Schalke 4:4

Dat brisantsten Duell vun der Bundesliga tëscht Dortmund a Schalke stoung um 13te Spilldag um Programm. Déi kuerz Distanz tëscht den zwee Stied aus dem Ruhrpott ass de Grond vun der grousser Rivalitéit. Dortmund stécht an enger Kris a konnten aus de leschte 5 Matcher just 1 Punkt huelen. Schalke dogéint ass an Toppform an war virum Match zweeten an der Tabell.Dortmund huet sech um Samschdeg allerdéngs vun enger ganz anerer Säit gewisen. Se hun wéi entfesselt gespillt an no 25 Minutten stoung et schon 4:0 fir Dortmund! Den 1:0 ass an der 12. Minutt gefall, an dat duerch den Aubameyang dee genau richteg stoung an de Ball iwwert d'Linn gedréckt huet. 6 Minutte méi spéit dréckt de Stambouli e Fräistouss vum Sahin an den eegene Goal. Schalke hat den 2:0 nach guer net verdaut, do stoung et schon 3:0. Eng Flank vum Aubameyang schéisst de Götze mam Kapp an de Goal. An an der 25. Minutt da souguer de 4:0 duerch e schéine Volleyschoss vum Guerreiro an de rietsen Eck.Schalke huet sech awer net opginn an huet eng onwahrscheinlech Moral gewisen. No engem 0:4 steet et um Enn 4:4! Als éischt ass et de Burgstaller deen an der 61. Minutt op 1:4 verkierzt. E laange Ball käppt dësen am héije Bou iwwert de Weidenfeller an de Goal. Nëmme 4 Minutte méi spéit schéisst den Harit den 2:4. An der 72. Minutt koum et dann nach méi deck fir Dortmund. Den Aubameyang gesait no engem Foul op der Mëttellinn déi giel-rout Kaart. Schalke huet ëmmer weider no vir gespillt a schéisst an der 86. Minutt den 3:4 duerch de Caligiuri. An an der 94. Minutt ass et dann tatsächlech geschitt: No engem Corner käppt de Naldo fir de 4:4 an de Goal. An engem onfassbaren Derby ass den eigentleche Gewenner Schalke, déi no engem 0:4 nach 4:4 gläich spillen.

Frankfurt - Leverkusen 0:1

An deenen éischten 15 Minutten war Frankfurt déi besser Equipe an huet den Toun ugin. Mee no 20 Minutten ass Leverkusen méi staark ginn an huet d'Kontroll iwwerholl. Zweemol huet den Alario just op de Potto geschoss. Als éischt an der 30. Minutt no engem Fräistouss an d'Mëtt vum Brandt an déi zweet kéier nëmmen 2 Minutte méi spéit no Virlag vum Kohr. Am ganzen haten se 4 grouss Chancen mee konnte keng vun deenen an der éischter Halschent notzen.An der zweeter Halschent war et weider eng spannend Partie an där béid Equippen op engem Niveau gespillt hunn. An der 76. Minutt konnt de Volland dann awer eng vun deene gudde Méiglechkeete notzen an den 1:0 schéissen. Schlussendlech geet dat Resultat och an d'Rei.

Leipzig - Bremen 2:0

An der éischter Halschent war Leipzig déi besser Equipe an ass verdéngt mat enger 1:0 Féierung an d'Paus gaangen. An der 34. Minutt war et de Keita deen d'Heemequipe a Féierung konnt bréngen. De Forsberg wëll de Ball op riets raus dem Werner spillen mee den Delaney blockt of, de Ball kënnt bei de Keita an deen zitt aus 16 Meter dreschen an de lénksen Eck of. Bremen war awer allerdéngs och geféierlech mee huet seng Konteren net gutt zu Enn gespillt.No der Paus konnt een de Leipziger Spiller umierken dat se an der Woch schon en ustrengende Match haten. Se konnte sech awer trotzdeem schlussendlech mat 2:0 duerchsëtzen. An der 87. Minutt konnt nämlech de Bernardo nämlech mat engem wonnerschéine Goal den 2:0 markéieren.

Freiburg - Mainz 2:1

Eng ganz onspektakulär éischt Halschent gouf et zu Freiburg. Gutt Chancen gouf et keng. Mainz huet et ëmmer nees probéiert mee se gouf déi ganzen Zäit vu klenge Fouls ausgebremst.An deenen zweete 45 Minutten war et dunn awer e vill bessere Match an huet fir villes entschiedegt. An der 51. Minutt wëll de Latza eng Réckpass op den Zentner maachen mee de Petersen huet daat gericht, ass dotëscht gaangen a konnt den 1:0 markéieren. Och dono ass Freiburg déi besser Equipe bliwwen a konnt an der 91. Minutt mam 2:0 alles kloer maachen. De Kath gëtt an d'Déift geschéckt, geet laanscht den Zentner a schéisst den 2:0. 1 Minutt drop schéisst de Berggreen zwar nach den 1:2 mee dee Goal koum awer ze spéit.

Augsburg - Wolfsburg 2:1

Schonn no 11 Minutten huet Wolfsburg missten just nach zu 10 weider spillen. No engem Foul vum Arnold gesäit deen als éischt déi giel Kaart mee dono huet den Arbitter awer seng Entscheedung revidéiert an huet em déi rout Kaart gewisen. An awer konnten d'Gäscht an der 40. Minutt mat 1:0 a Féierung goen. Den Didavi huet aus der Distanz ofgezunn an den Hitz huet de Ball duerch d'Hänn rutsche gelooss.An der zweeter Halschent konnt Augsburg de Match dunn awer dréinen. Direkt no der Paus an der 51. Minutt konnt de Gregoritsch no Pass vum Finnbogason op 1:1 ausgläichen. An der 78. Minutt dann souguer den 2:1 fir Augsburg duerch de Finnbogason.Um 18:30 Auer steet dann nach d'Spëtzepartie tëscht der Bosussia vu Mönchengladbach a Bayern München um Programm.Schon um Freideg hu sech Hannover a Stuttgart mat 1:1 getrennt. Nodeems den Asano Stuttgart an der 24. Minutt a Féierung bruecht huet, konnt de Füllkrug an der 76. Minutt duerch e Fouleelefmeter den Ausgläich markéieren.