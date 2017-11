High Noon um Sonndeg um Betzenberg: De Jeff géint de Jeff, den Duell tëscht den 2 Lëtzebuerger Trainer an der 2. däitscher Bundesliga

De Jeff Strasser huet sech eréischt virun 2 Méint de 27. September beim 1. FCK op d'Trainerbänk gesat a steet virum 15. Spilldag mat de rouden Däiwelen op der leschter Plaz.





2 Victoiren, 2 Gläichspiller an 2 Néierlagen: säi Bilan aus 6 Bundesliga-Matcher ass bis elo positiv, an awer bléist dem Jeff Strasser déi rau Loft aus dem Trainer-Geschäft riicht an d'Gesiicht

Leschte Méindeg zu Dresden huet Kaiserslautern déi leschte 4 Minutten vun der Partie aus engem 0-1 nach en 2-1 Succès gemaach. Déi rout Däiwele si voll motivéiert an de Jeff Strasser wëll als Trainer säin 2. Succès hannerenee feieren.

D’Partie 1. FC Kaiserslautern-Arminia Bielefeld gëtt um Sonndeg um 13.30 Auer um Betzenberg ugepaff.



