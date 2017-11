© Serge Olmo

Bierchem war de gréissten Deel vun der éischter Halschent a Féierung. An der Paus stoung et 13:10 an no der Paus waren se tëschenzäitlech mat 17:12 a Féierung. Dono war bei de Bierchemer awer e bëssen de Wuerm dran, d'Serben hunn opgeholl a sinn dunn souguer mat 21:20 laanscht gezunn. Dunn huet Bierchem awer nees den Tempo ugezunn, hunn et nees däitlech gemaach a gewannen schlussendlech verdéngt mat 26:21 am Allermatch géint ORK Samot aus Serbien.