Portrait vun der Schachspillerin Elvira Berend (25.11.2017) De leschte Weekend huet d'Elvira Berend als éischt Lëtzebuergerin de Weltmeeschtertitel am klassesche Schach an der Kategorie iwwer 50 Joer gewonnen.

Zanter 20 Joer lieft d'Elvira Berend am Grand-Duché an huet sech virun allem an der Lëtzebuergescher Schachzeen excellent integréiert. D'Groussmeeschterin spillt a gëtt Course fir den Diddelenger Veräin an den Nationalkader. Schach ass aus hirem Liewen net ewech ze denken.Nom Vize-Weltmeeschterschaftstitel d'lescht Joer hat sech d'Elvira Berend zu Acqui Terme d'Zil gesat den Titel endlech ze gewannen. Um Enn huet si dat och an hirer Kategorie iwwer 50 Joer am klassesche Schach realiséiert.Dat Wësse wat d'Elvira Berend hire Schüler vermëttelt, wëll si awer an Zukunft och nach selwer notzen. Dat nächsten Zil ass d'WM am Blitz- a Rapid-Schach.